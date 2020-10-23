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Merdivenler renkleniyor
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, KENT ESTETİĞİ OLUŞTURMAK İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. ŞEHİR İÇİNDEN SAHİL BANDINA İNEN MERDİVENLER YENİLENİYOR, RENGARENK BOYANARAK KENTİN HAVASI DEĞİŞTİRİLİYOR.
TEKİRDAĞ 23.10.2020, 12:07
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Süleymanpaşa Belediyesi, kent estetiği oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şehir içinden sahil bandına inen merdivenler yenileniyor, rengarenk boyanarak kentin havası değiştiriliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile Çiftlikönü Mahallesi eski İtfaiye binasının bulunduğu alandan sahile inen merdivenler renklendirildi.
İlçenin diğer noktalarında da sahille bağlantı sağlayan merdivenlerin aynı şekilde renklendirilerek şehre estetik bir görünüm kazandırılacağı ifade edildi.
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