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Malkara’da traktör devrildi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu şoför kabin sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
TEKİRDAĞ 11.05.2021, 16:02
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarlada traktörün devrilmesi sonucu şoför kabin sayesinde kazayı yara almadan atlattı.Kaza, Tekke ile Güneşli mahalleri mevkiindeki kırsalda meydana geldi. Kozyörüklü çiftçi M.C. traktörüyle tarlasını sürdü. Traktörün ön tekerleğinin tarla sınırındaki boşluğa düşmesi sonucu traktör devrildi. Traktör sürücüsü M.C. kazadan yara almadan kurtuldu.