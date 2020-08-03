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Malkara’da trafik kazası: 3 yaralı
TEKİRDAĞ'IN MALKARA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
TEKİRDAĞ 03.08.2020, 11:29
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Selahattin Harman idaresindeki 34 BOT 079 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan İdris Akar yönetimindeki 59 LN 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası Fırat Harman, Dicle Harman ve Hatice Akar hafif yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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