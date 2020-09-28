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Malkara’da okullarda çalışacak 35 personel kurayla belirlendi
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE GEÇİCİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI.
TEKİRDAĞ 28.09.2020, 18:05
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilmek üzere geçici temizlik görevlisi alımı için kura çekimi yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki çekilişe Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, görevliler ile iş başvurusunda bulunan vatandaşlar katıldı. Yetkililer huzurunda gerçekleştirilen kura ile işe alınacak 35 geçici işçi belirlendi. Yapılan açıklamada, “Geçici işçiler 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okullarda istihdam edilecektir” denildi.
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