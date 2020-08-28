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Malkara’da motosiklet hırsızlığı
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE BİR VATANDAŞA AİT MOTOSİKLET, EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALINDI.
TEKİRDAĞ 28.08.2020, 13:06
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait motosiklet, evinin önünden çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Tekke Sokak üzerinde Fahri Yıldız’a ait park halindeki yaklaşık 9 bin lira değerindeki Kuba marka motosiklet, evin önünden çalındı. Sabah saatlerinde motosikletini yerinde bulamayan Yıldız, polise gidip şikayetçi oldu.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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