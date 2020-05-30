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Malkara’da kuaförler korona virüs testinden geçti

MALKARA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN BAY VE BAYAN KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZİ ÇALIŞANLARINA KORONA VİRÜS (COVID-19) TESTİ YAPILDI.

Malkara’da kuaförler korona virüs testinden geçti

MALKARA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN BAY VE BAYAN KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZİ ÇALIŞANLARINA KORONA VİRÜS (COVID-19) TESTİ YAPILDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:25
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Malkara’da kuaförler korona virüs testinden geçti

Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren bay ve bayan kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarına korona virüs (Covıd-19) testi yapıldı.

Korona virüsün yayılmasında riskli meslek grupları arasında yer alan berberler, 2 ay aradan sonra yeniden açılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Malkara ilçesinde faaliyet gösteren 97 esnaf ve kalfalarıyla birlikte toplam 140 kuaför ve güzellik merkezi çalışanına Covıd-19 taraması yapıldı. Yapılan testlerin ise negatif çıktığı belirtildi.

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, Covıd-19 taramasının, kamu kurum çalışanları ve diğer meslek gruplarında da yapılacağını belirtti.

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