Malkara Ziraat Odasından ’süt fiyatları’ açıklaması: "Üreticiler, firmalar tarafından hep mağdur ediliyor"

Malkara Ziraat Odası, süt fiyatlarının aşağı çekilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Süt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Malkara Ziraat Odası Başkanı Talat Kaya, "Süt fiyatının belirlenmesinde yapılacak en ufak hata üreticinin bu işi bırakmasına, hayvancılıktan çıkmasına ve geri dönülmez durumlara da sebep olacaktır. İşletme giderleri hayvancılığın sürdürülebilir olmasında önemli kriterdir. Bu giderlerin dengede olması sağlanmalıdır. Hayvansal üretimin devamlılığı ülkemizin vazgeçilmez lokomotifidir. Raflarda peynirin fiyatı aynı kaldı, yani düşmüyor ama sütün fiyatı neden düşüyor? Sütün fiyatı düşüyorsa rafta peynirin de fiyatı düşmelidir. Üretici üzerinden algı oluşturmak tamamen üretime balta vuracaktır" dedi.

Kaya, bu konunun Süt Üreticileri Birliği, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve diğer tüm üretici örgütleri tarafından takip edilmesi ve üzerinde durmaları gerektiğini de ifade ederek, "Özellikle üreticinin sütünü pazarlayan ’üretici örgütleri’ tarafından üreticinin mağdur edilmemesi konusunda her türlü girişimleri, önlemleri ve fedakarlığı yapmaları gerekir. Üretici örgütlerinin sadece köylerimizden sütün toplanması ve firmalara teslimi konusunda çalışma yaparak firmaların alt taşeronları gibi davranmadıkları ve üreticinin yanında oldukları sürece Malkara Ziraat Odası olarak bizler de her zaman onların yanlarında olacağız" dedi. Kaya, özellikle süt gibi bekletilemeyen ve hemen işlenmesi gereken ürünlerde üreticilerin firmalar tarafından hep mağdur edildiği ve haksız rekabet içerisinde olduğunun da altını çizdi.