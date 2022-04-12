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Malkara Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi

Malkara İlçe Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

TEKİRDAĞ 12.04.2022, 12:09
Malkara Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi

Malkara İlçe Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel’in düzenlediği iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelinerek Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşandı.

Gerçekleştirilen iftar programına; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Süleymanpaşa İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür V. İsa Karasu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, şehitlerin ve gazilerin önemini vurguladığı konuşmasında; vatan için, bayrak için, ezan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ile devlet olarak yanlarında yer almak istedikleri için bu iftar programının düzenlendiğini belirtti. Katılımlarından dolayı şehit ailelerine, gazilere, protokol üyelerine ve davetlilere teşekkür ederek, bu programın düzenlenmesine yardımcı olan MAYBİ Yönetim Kurulu Başkanı Vural Yazgan’a da ayrıca teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Ramazan birlikte olmanın güzellikleri paylaşmanın ve paylaştıkça da bereketlendiğine inandığımız, sevginin, her şeyin büyüdüğüne inandığımız bir aydır. Biz burada çok kıymetli şehit ailelerimizle, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, gazilerimizin aileleriyle bir araya geldik. İlimizde 11 tane ilçemiz var ve bu 11 ilçemizde şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle birlikte olmaya gayret ediyorum. İlçelerimize gittikçe sizleri ziyaret etme gayreti içerisinde oluyoruz. Hepinizin bildiği gibi şehitler bizim için çok önemli. Şehitliğe bizim insanımız kadar, bizim milletimiz kadar, bizim inancımız kadar kıymet veren başka bir inanç, başka bir millet, başka bir insan topluluğu yok. Onun içindir ki bizler şehitlerimizin yakınlarını onların bize emaneti olarak görürüz ve onların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için devletimizin en tepesinden, en aşağısına kadar tüm çalışanlarının seferber olmasını istiyoruz ve bunu her zaman da gösteriyoruz.”

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