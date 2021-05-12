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Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu

Tekirdağ’da bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

TEKİRDAĞ 12.05.2021, 15:22
Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu

Tekirdağ’da bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi’ndeki bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri, civardaki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedileri sağ salim kurtarmayı başardı.

Aşağıya indirilen kediler, civardaki esnaflar tarafından beslenerek korunma altına alındı.
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