Mahallede yazlık sinema keyfi
AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİNİN KIRSAL MAHALLELERDE DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ.
Süleymanpaşa Belediyesi, her hafta farklı kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yazlık sinema etkinliğine devam ediyor. Özellikle Korona virüsü salgını nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik film gösterimlerinin yapıldığı Açık Hava Sineması etkinliğinin yeni durağı İnecik Mahallesi oldu.
Bizim Köyün Şarkısı isimli çocuk filminin gösterildiği etkinliğe çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi göstermesi dikkat çekerken, filmi izlemeye gelen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleştirilen Açık Hava Sineması etkinliğinde, salgın riskinden korunmaları için izleyicilere maske dağıtımı da gerçekleştirildi.
Açık Hava Sineması etkinliğinin kırsal mahallelerde devam edeceği belirtildi.
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|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
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|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
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|32
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|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
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|32
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|11. Kasımpaşa
|32
|39
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|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
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|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
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|32
|32
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|32
|32
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|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
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|32
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