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Mahalle arasında çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, ot, çalı ve çöplerin bulunduğu alanda başlayan yangın, evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.

TEKİRDAĞ 13.09.2021, 22:14
Mahalle arasında çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, ot, çalı ve çöplerin bulunduğu alanda başlayan yangın, evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasında henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde ot, çöp ve çalıların bulunduğu alanda başlayan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışma sonucu söndürüldü. Yangının, civardaki evlere sıçramaması sevindirdi.

Hareketli saatler yaşatan yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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