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Liselilerin mini golf etkinliği

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, liseli öğrenciler arasında "Telafide Ben de Varım" ekinliği kapsamında mini golf turnuvası düzenlendi.

TEKİRDAĞ 16.07.2021, 10:28
Liselilerin mini golf etkinliği
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, liseli öğrenciler arasında "Telafide Ben de Varım" ekinliği kapsamında mini golf turnuvası düzenlendi.

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gülçin Lengeranlı tarafından, 9-10-11 sınıflar karışık grup mini golf oynama etkinliği yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, mini golf etkinliğinde öğrencilerle ile birlikte atış yaptı.

Ekinlikle ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Salgın süresince evde geçirdiğiniz zamanı telafi etmek adına hep birlikte sizin için hazırlanan güzel etkinliklerle, tatil tadında dolu dolu geçirmenizi istiyoruz. Yapılan bu etkinliklerde sizleri görünce mutlu oluyoruz" dedi.

Mini golf etkinliğine, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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