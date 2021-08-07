Larva mücadelesi hız kesmeden sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, sıcak seyreden yaz mevsiminde dereler ve su birikintilerinde sivrisinek üreme riskine karşı larva mücadelesini tüm imkânları ile sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları ile yaz aylarında rahatsızlık veren sivrisineklerin üremesinin önüne geçiliyor.

Dereler ve su birikintileri ilaçlanıyor

Özellikle debisini kaybeden dereler, kullanılmayan havuzlar gibi durgun sularda üreme alanı bulan sivrisineklerle mücadele eden ekipler, hem karada hem denizde hareket kabiliyetine sahip amfibi araçlarla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Ayrıca çöp konteynerleri çevresi ve açıkta bırakılan çöpler gibi kirlilik arz eden alanlarda üreyen karasineklerle de mücadele eden Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, belirli aralıklarla çöp konteynerlerinde de ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Sivrisineğe karşı alınacak önlemler

Çalışmaların periyodik olarak Mart ayından bu yana aralıksız sürdüğü, yaz sonuna kadar da devam edeceği belirtilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada, çalışmaların daha verimli olabilmesi ve yaz boyunca sinek sorunu yaşanmaması için çöp konteynerleri çevresine açıkta çöp bırakılmaması hatırlatıldı. Ayrıca, kullanılmayan havuz ya da benzeri durgun su kaynaklarının düzenli olarak ilaçlatılması ya da üzerinin kapatılması uyarısı yapılırken, sulama yapılacaksa su birikintileri ve gölcükler oluşturulmamasına dikkat edilmesi, ağzı açık su bidonları ya da variller gibi su kaynaklarının kapatılması gerektiği vurgulandı.