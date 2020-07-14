Larva mücadelesi dört aydır hız kesmeden devam ediyor
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ, MART AYINDA SİVRİSİNEK VE DİĞER ZARARLILARIN ÜREMELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BAŞLATTIĞI VEKTÖR, LARVA VE UÇKUN MÜCADELESİNİ ARA VERMEDEN SÜRDÜRÜYOR. ISINAN HAVALAR VE YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞLARININ DA ETKİSİ İLE KANALİZASYON AĞIZLARINDA VE RÖGARLARDA YUVALANAN SİVRİSİNEKLERE KARŞI BÜTÜN RÖGARLAR ÖZEL DONANIMLI EKİPLERCE İLAÇLANIYOR.
Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayında sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerinin önüne geçmek için başlattığı vektör, larva ve uçkun mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Isınan havalar ve yoğun yağmur yağışlarının da etkisi ile kanalizasyon ağızlarında ve rögarlarda yuvalanan sivrisineklere karşı bütün rögarlar özel donanımlı ekiplerce ilaçlanıyor.
Mart ayında Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Veteriner İşleri Birimi ekipleri tarafından başlatılan vektör, larva ve uçkun mücadelesi, şehrin her alanında sürdürülüyor. Dere yatakları, boş arsa ve metruk yapılarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına rögarlar da eklendi. Şehrin tamamında rögar ağızlarında özel cihazlarla sisleme yöntemi ile ilaçlama yapan ekipler, sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerine geçit vermiyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar, Süleymanpaşa’da sivrisinek sorununun ortadan kaldırılması için özellikle yoğun yağışlar ve artan sıcaklıklar sonrası sivrisinekler için üremeye elverişli hale gelen kanalizasyon ağızlarında yoğunlaştırılıyor.
Özel donanımlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmaların yaz ayları boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
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