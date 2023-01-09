Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması finali Çorlu’da yapıldı

İmam hatip ortaokulları arasında yapılan "Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Tekirdağ İl Finali" ile "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Tekirdağ İl Finali" Çorlu Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması il birincisi Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Melek Kevser Çolak, il ikincisi Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esma Aydın, il üçüncüsü Çerkezköy İmam Hatip İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elmas Dikburun oldu.

Kız öğrenciler arasında yapılan Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nın birincisi Çorlu Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Demil, il ikincisi Çerkezköy Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ecrin Kandemir oldu.

Erkek öğrenciler arasında yapılan Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nın il birincisi Çorlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mert Akbaş, İl İkincisi Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelikel, İl Üçüncüsü Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oğuzhan Deniz oldu.

Düzenlenen programa ilçe protokolü, okul müdürleri veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programın sonunda yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlere ve seçici kurul üyelerine çeşitli hediyeler takdim edildi.