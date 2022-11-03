Kültürel miras emin ellerde

Tekirdağ Ticaret Borsası İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘Kültürel Mirasımız’ temalı sergisinde yöresel lezzetler, ev ve süs eşyaları görücüye çıktı.

Kültürel Miras temalı Sergi açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da eşlik ederken, Tekirdağ ticaret Borsası İlkokulu öğretmenleri ile öğrencileri de açılışta hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla ile birlikte sergiyi gezen ve öğretmenlerle öğrencilerden sergilenen kültürel ürünlerle ilgili bilgi alan Başkan Yüksel, sergide görücüye çıkan ev ve süs eşyaları ağırlıklı ürünleri yakından inceledi.

Sergide ayrıca Tekirdağ’ın yerel lezzetlerinden olan Karacakılavuz Keşkeği ve Hayrabolu Tatlısı ikramlarının tadına bakan Yüksel, Türk Müziği konserini dinledi, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler de açılışa katılan Yüksel’e teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.

“Kültürel mirasımız gelecek nesillerle emin ellerde”

Etkinliğin ardından okul bahçesinde öğrencilerle futbol oynayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sergi açılışından sonra açıklamada bulundu. Yüksel, “Tekirdağ Ticaret Borsası İlkokulu’nda, 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı ‘Kültürel Mirasımız’ konulu serginin açılışını yaptık. Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebubekir Atilla ile birlikte ziyaret ettiğimiz okulda, çocuklarımız tarafından oluşturulan sergiyi gezerek, geçmişten günümüze ulaşan çeşitli ev ve süs eşyaları ile araç gereçleri inceledik. Çocuklarımızla kucaklaşarak sohbet ettiğimiz etkinlikte, Türk Müziği ezgilerine eşlik ederek, yerel lezzetlerimiz Keşkek ve Hayrabolu Tatlısı ikramlarının tadına baktık. Bu sergi ile gördük ki kültürel mirasımız, gelecek nesillerle emin ellerde. Serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci kardeşlerime ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.