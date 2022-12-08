Kültürel hafıza gelecek kuşaklara aktarılıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte, Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla Yaşayan Tarih adında bir belgesel dizisi yayınlamaya başladı.

Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal mahallelerin isimleri ile yayınlanan belgesel dizisi, adı geçen mahallelerde yaşayan büyüklerle yapılan ve Tekirdağ’ın yakın tarihini konu alan röportajlara dayanıyor.

Kırsal mahallelerin yaşayan hafızaları ile röportajlar yapıldı

Kırsal mahallelerde yapılan tarama sonucu mahallelerin ileri gelenleri tespit edilerek adeta şehrin yaşayan hafızaları olan büyüklerimizle röportajlar gerçekleştirildi. Uzun süredir devam eden çalışmalar sonucu hayata geçirilen Yaşayan Tarih Belgeselinin ilk beş bölümü Süleymanpaşa Belediyesi resmi Youtube hesabı üzerinden yayınlandı. Belgesel serisinin ilk bölümü İnecik, ikinci bölümü Karacakılavuz, üçüncü bölümü Kaşıkçı, dördüncü bölümü Doğrukkaracamurat ve beşinci bölümü ise Evciler Mahallesi’ni konu alıyor.

“Kültürel hafızamızı canlandırıyoruz”

Yaşayan Tarih Belgeseli ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, şehrimizin kültürel zenginliklerini ve tarihini tanıtmak amacıyla hazırladığımız yapımları siz kıymetli hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Süleymanpaşa Kent Konseyi’mizin işbirliğinde, Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına hayata geçirdiğimiz ‘Yaşayan Tarih Belgesel Serisi’ projemizle, gelecek kuşaklara gelenek ve göreneklerimizi aktararak, kültürel hafızamızı canlandırıyoruz. Belgeselimizin şimdilik 5 bölümü yayınlandı. Vatandaşlarımız resmi Youtube kanalımız Süleymanpaşa TV üzerinden izleyebilirler” diye konuştu.