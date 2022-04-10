Koronavirüs tedbirini elden bırakmıyorlar

Tekirdağ’da koronavirüse karşı alınan tedbirler devam ediyor. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamuya açık alanlar, virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Süleymanpaşa ilçesinde koronavirüse karşı alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; şehrin halka açık alanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarının girişleri ile park ve cami gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanları dezenfekte ettiler.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarda; 1. Kısım Devlet Hastanesi, Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 100. Yıl Mahallesi Halis Bey Parkı, Muratlı Caddesi Şehitler Abidesi, Çiftlikönü Mahallesi Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı, Çiftlikönü Caddesi ve bağlı sokaklar, Altınova Mahallesi Hüseyin Tetiker Sokak ile Orta Cami Mahallesi Kolordu Caddesi dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuldu.

Tedbiri elden bırakmayalım

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada salgın tedbirlerinin en etkili yolunun kişisel önlemler olduğu vurgulanarak, aşı olmayan vatandaşların aşılarını tamamlamaları, kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyet göstermeleri hatırlatması yapıldı.