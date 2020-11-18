Korona virüs tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Halkımı çok özledim”

Korona virüs sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde normal servise alınarak tedavisi burada sürdürülen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hastane odasından Ergene halkına mesaj gönderdi. Başkan Yüksel’in ilk mesajı “Ergene halkımı çok özledim” oldu.

Covid-19’a yakalanması üzerine Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavisi süren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 3 hafta süren yoğun bakım tedavisinin ardından Ergene’ye ilk mesajını gönderdi. "Ergene halkımı çok özledim" diyen Başkan Yüksel, tüm Ergene halkına selamlarını iletti. En çok halkı, Ergene’nin cadde ve sokaklarını özlediğini dile getiren Yüksel, yoğun bakımdan çıktığını, normal odada bir süre daha oksijen tedavisine devam edileceğini, ardından da Allah’ın izniyle görevinin başına geri döneceğini söyledi. Geçirmiş olduğu zor dönemde kendisine destek olan Ergene Kaymakamına, Ergene Belediye Başkan Vekiline, başkan yardımcılarına, meclis üyelerine, belediye personeline, mahalle muhtarlarına, Vefa grubuna ve dualarını esirgemeyen Ergene halkına desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Yüksel, “Hastalığım boyunca desteklerini esirgemeyen doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, süreci baştan sona takip eden büyüklerimize, ilaç verilmesinde en büyük desteği olan milletvekilimiz Candan Yüceer’e ve tüm Tekirdağ milletvekillerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Ergene halkına korona virüs tedbirlerine uyma çağrısında da bulunan Yüksel, “Hiç kimse bana bir şey olmaz demesin. Uyarıları dikkate alarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etsin” dedi.