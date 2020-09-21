banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Korona denetimlerinde 5 pazarcıya ceza

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, HÜRRİYET MAHALLESİ SEMT PAZARINDA KORONA VİRÜSÜ SALGINI TEDBİRLERİNİN UYGULANIP UYGULANMADIĞI İLE İLGİLİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

TEKİRDAĞ 21.09.2020, 09:39
1
Korona denetimlerinde 5 pazarcıya ceza

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi semt pazarında Korona virüsü salgını tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya nezaretinde gerçekleştirilen ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal’ın da katıldığı denetimlerde, pazarcı esnafı ve vatandaşlara yönelik maske ve hijyen kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlere nezaret eden Kaymakam Kaya, vatandaşlara ve esnafa, çok daha sıkı tedbirlere maruz kalmadan salgını atlatabilmemiz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması uyarısında bulundu. Denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 5 esnafa yaptırım uygulandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa’da denetimler artarak devam edecek.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378