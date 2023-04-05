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Kopan çamurluk kaza yaptırdı
Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken çamurluğu kopan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.
TEKİRDAĞ 05.04.2023, 09:10
Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken çamurluğu kopan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Eski Şifa kavşağı istikametine seyreden Ömer Faruk Arsu (21) yönetimindeki 22 UK 319 plakalı motosikletin çamurluğu koptu.
Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına, devriyeye çıktığı sırada denk gelen zabıta ekipleri koştu. Yaralı motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.