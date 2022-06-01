Kış Okulu 90 öğrenciye yüzme öğretti

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Kış Okulu kursları birer birer tamamlanarak öğrencilerini mezun ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yüzme Kış Okulu, 3 aylık eğitimin ardından düzenlenen törenle sona erdi.

7-12 yaş arası çocuklardan oluşan 90 öğrencinin katıldığı kursun kapanış töreni, Tekirdağ Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar’ın da katıldığı törende yüzme öğrenip kendilerini geliştiren tüm öğrencilere katılım madalyası ve çeşitli hediyeler verildi.

Kursiyerlere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak siz çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Sizlere gelişip daha güzel şartlarda hayatlarınızı sürdürebilmeniz için yeni imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu imkanlar ve sizler için düzenlediğimiz organizasyonlar artarak devam edecek. Bugün burada kursumuzu başarı ile tamamlayıp yüzme öğrenen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Çınar konuşmasının ardından tüm öğrencilere madalya, bone, yüzme gözlüğü, tişört ve çanta takdim etti.