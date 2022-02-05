Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Yaşlı, memleketi Malkara’da toprağa verildi.

69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Malkara Doğanköy Mahallesi’ne getirildi. Doğanköy Mahallesi’nde Kıbrıs Gazisi Yaşlı için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Sevenleri ve yakınları Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı için Doğanköy Mahallesi’nde bir araya geldi. Düzenlenen cenaze töreninde silah arkadaşları Kıbrıs Gazisi Yaşlı’yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.