Kesintisiz enerji için ekipler 24 saat sahada

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Trakya bölgesinde 20 bin kilometrekarelik alanı kapsayan 3 ilde yaşayan yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

TREDAŞ, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle, ağır hava koşullarından kaynaklı bölgede kesinti yaşanmaması için teknolojik uygulamaları ve 7 gün 24 saat çalışan arıza ekiplerini etkin şekilde organize etti. Saha ve ekip koordinasyonunu tamamlayan ekipler, Operasyon Merkezindeki Hava Durumu Modülü sayesinde kar durumunu anlık ve ileriye dönük takip ediyor. Böylece vardiyada çalışan personel sayısı arttırılarak, meydana gelebilecek kesintilerin en kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor.

TREDAŞ Genel Müdürlüğü koordinesinde, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İşletme Müdürlüğü sınırları içinde 458 arıza onarım bakım personeli ile 112 araç, elektrik dağıtım hizmetini 7 gün 24 saat sürdürecek. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere farklı güçlerde 42 adet jeneratör, 5 tane mobil trafo, 6 adet kablo test aracı, 1 adet kar aracı ve 4 insansız hava aracı (İHA), hazır bulunduruluyor.

Ayrıca, ALO 186 Çağrı Merkezi de beklenen kar yağışı nedeniyle bilgilendirildi. Vardiya düzenlemeleri yapılarak, yağış ihtimaline karşı müşteri temsilcisi sayısı arttırıldı.