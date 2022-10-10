Kemoterapi merkezi inşaatı başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile imzalanan protokolün ardından, 80 hastaya aynı anda hizmet verebilme kapasiteli kemoterapi merkezi binasının inşasına başladı. Başkan Yüksel, çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında protokol imzalanmış, protokole göre üniversite belediyeye yerleşke içinde yer tahsisi yapmıştı. Protokol doğrultusunda 800 metrekare taban alanına sahip ve 80 kemoterapi ünitesi barındıracak olan kemoterapi merkezi binasının inşası Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak ve binanın tefrişatını da Namık Kemal Üniversitesi temin edecek.

Süleymanpaşa Belediyesi, protokolün imzalanıp yer tahsisinin yapılmasının ardından çalışmalara başladı. Bina için temel atma hazırlıkları tamamlandı. Kemoterapi merkezi inşaat alanında NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ile birlikte incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduğu Gültekin’e bilgi verdi.

“Yılbaşına kadar inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, kemoterapi merkezinin en kısa sürede tamamlanarak üniversiteye teslim edileceğini belirtti. Yüksel, “Allah kimseyi hastanelere düşürmesin ama eksikliğini de göstermesin. Özellikle kanser hastalarımız için önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Namık Kemal Üniversitemizin kemoterapi merkezi çok dar alanda hizmet veriyordu. Yaptığımız görüşmeler sonucu, belediye-üniversite iş birliği ve hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri ile araştırma hastanesi bünyesinde, aynı anda 80 hastamızın kemoterapi alabileceği bir kemoterapi merkezi için çalışmalara başladık. Yılbaşına kadar inşaatını tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.