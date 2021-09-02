Kaymakam Taşçı’dan okullarda inceleme

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı ile Uyum Haftası Etkinlikleri kapsamında eğitim-öğretime başlanan okullarda incelemelerde bulundu.

Ergene’de 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim faaliyetleri Uyum Haftası Etkinlikleri ile başladı. Kaymakam Mehmet Emin Taşçı ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı uyum haftası etkinlikleri kapsamında, Yeşiltepe İnönü İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Okul heyecanı yaşayan öğrencilerle mutluluklarını paylaşan Kaymakam Taşçı 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrenciler ile velilere ve eğitim camiası çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Pandemi sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda öğrenci ve öğretmenlerden dikkatli olmalarını istedi.