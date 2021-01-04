Kaymakam Taşçı ve Başsavcı Yiğiter, sokak hayvanlarını unutmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların sokağa çıkmadığı Ergene’de, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yapan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, besleme noktalarına yem ve mama bıraktı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, sokağa korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zamanlarda sokak hayvanlarının aç kalmaması adına sokak hayvanlarını besledi. Kaymakam Taşçı, beraberinde Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş ve Ergene İlçe Tarım Müdürü Mustafa Süleymanoğlu sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan belirli noktalara yem ve mama bırakarak sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Kaymakam Taşçı, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için vatandaşlara evlerine yakın noktalara, sokak ve caddelerde belirli yerlere bir kap su ve mama koymalarını istedi.