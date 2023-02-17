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Kaymakam Taşçı tedavi gören depremzedeleri yalnız bırakmadı
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ile birlikte Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek isteklerini dinledi.
TEKİRDAĞ 17.02.2023, 10:48
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ile birlikte Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek isteklerini dinledi.
Kaymakam Taşçı ve Başsavcı Yücel, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde sağ kurtulan ancak evleri kullanılacak durumda olmayan ve Ergene ile Çorlu’daki yakınlarının yanlarına göç eden depremzedelerden hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Kaymakam Taşçı Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan’dan tedavi gören depremzede vatandaşların sağlık durumları hakkında da bilgiler aldı.