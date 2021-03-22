Kaymakam Taşçı sorunları yerinde dinliyor

Göreve geldiği andan itibaren vatandaşlarla iç içe çalışmalar yürüten Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, aileleri ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyor.

Beraberinde eşi Ayşenur Taşçı, Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Naime Çeltikçi ve Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul ile Velimeşe Mahallesi’nde birçok adreste aile ziyaretlerinde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam Taşçı, çözüm önerilerine ilişkin olarak vatandaşlarla görüş alışverişinde de bulundu.

Ergene SYDV Müdürü Naime Çeltikçi ve Velimeşe Mahalle Muhtarı Mehmet Erkul’dan da yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler alan Kaymakam Taşçı vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kaymakam Taşçı ve beraberindekileri karşılarında gören vatandaşlar da memnuniyetlerini belirterek ziyaretten ötürü mutlu olduklarını kaydettiler.