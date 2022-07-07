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Kaymakam Taşçı kurban satış ve kesim alanını inceledi

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı yaklaşan kurban bayramı öncesinde Ergene’nin Sağlık Mahallesi’nde kurulan kurban satış ve kesim alanına giderek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TEKİRDAĞ 07.07.2022, 12:04
Kaymakam Taşçı kurban satış ve kesim alanını inceledi

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı yaklaşan kurban bayramı öncesinde Ergene’nin Sağlık Mahallesi’nde kurulan kurban satış ve kesim alanına giderek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu ile Ergene’de Sağlık Mahallesi’nde kurulan kurban satış ve kesim alanına giden Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, burada Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ve fen işleri müdürlüğü ekiplerinden yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı.

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