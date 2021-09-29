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Kaymakam Taşçı, hasta ve yaşlıların dertlerini dinliyor

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçedeki yaşlılar ile hastaları ihmal etmeyerek periyodik olarak evlerinde ziyaret ediyor. Kaymakam Taşçı vatandaşların isteklerini yerinde dinliyor.

TEKİRDAĞ 29.09.2021, 10:26
Kaymakam Taşçı, hasta ve yaşlıların dertlerini dinliyor

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçedeki yaşlılar ile hastaları ihmal etmeyerek periyodik olarak evlerinde ziyaret ediyor. Kaymakam Taşçı vatandaşların isteklerini yerinde dinliyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, beraberinde kaymakam refiki Selçuk Baş, Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Hakan Özender ve Esenler Mahallesi Muhtarı Nadir Minaz ile birlikte Esenler Mahallesi’nde ev ziyaretleri gerçekleştirerek yaşlı vatandaşların sorun ve isteklerini yerinde dinledi.

Kaymakam Taşçı Esenler Mahallesi’ne yaptığı ziyaretler kapsamında mahallede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Sadık Dalgalı’yı da evinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kıbrıs Gazisi Sadık Dalgalı ve ailesi Kaymakam Taşçı’ya teşekkür etti.

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