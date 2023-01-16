Kaymakam, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Tekirdağ Ergene Kaymakamı, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek şehitlerin emaneti ailelerinin talep ve isteklerini yerinde dinliyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, beraberinde Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Naime Çeltikçi, Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş ve Ergene İlçe Sağlık Müdürü Fergan Genç ile, Kıbrıs Şehidi Piyade Er İsmail Akkar’ın Yeşiltepe Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Taşçı, ziyarette şehit İsmail Akkar’ın yakınları ile görüşerek bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkar ailesi de Kaymakam Taşçı ve beraberinde gelenlere teşekkür etti.