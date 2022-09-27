Kaymakam kapı kapı gezip dert dinliyor

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Naime Çeltikçi ile ilçenin Yeşiltepe ve Sağlık Mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Ergene halkının sorunlarını yakından takip eden, talepler noktasında çözüm yolları arayışı içinde olan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye, görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyetleri ifade eden vatandaşlar Kaymakam Taşçı ve beraberindeki birim müdürlerine ilgilerinden ötürü teşekkür ettiler.