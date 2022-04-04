Kasap havasıyla bayram kutlayacaklar

Tekirdağ’da 1920 öğrenci 23 Nisan’ı Kasap havasıyla kutlayacak.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları çerçevesinde 1920 öğrenci Trakya yöresine ait Kasap Havası oyunu ile görsel şölen oluşturacaklar.

Mart ayında başlayarak haftada üç gün çalışmalarını sürdüren 8-11 yaş arası 1920 öğrenci, sıfırdan halk oyunları öğrenerek Türk Halk Oyunlarını icra edecekler.

İlçede bulunan Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencilerinin katılacağı organizasyonda devasa bir ekip kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Mart ayında başlayan çalışmalarda Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları eğitmenleri eşliğinde hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 23 Nisan Cumartesi günü sahil dolgu alanda gösterilerini gerçekleştirecekler.

1920 kişilik gösteriyi on binlerce kişinin de izlemesi bekleniyor.