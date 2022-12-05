Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir karavandan 30 bin TL’lik malzeme çalan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Yılmaz Sokak üzerindeki bir karavandan yaklaşık 30 bin TL değerinde malzemenin çalındığı hırsızlık olayı polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. (38) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheli A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.