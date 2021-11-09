Karamehmet İlkokulu’nun yönetici ve öğretmenlerine başarı belgesi

2021 yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ortalama olarak Tekirdağ genelinde ilk 10 okul arasına giren Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Karamehmet Ortaokulu’nun öğretmen ve öğrencilerine başarı belgeleri verildi.

2021 LGS’de ortalama olarak Türkçe, İngilizce, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde Tekirdağ genelinde sıralamada ilk 10 okul arasına giren Karamehmet Ortaokulu’nun yönetici ve öğretmenlerine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgesi verildi.

Yönetici ve öğretmenlere belgeleri Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı tarafından takdim edildi.

Belge takdim töreninde konuşan Karamehmet Ortaokulu Müdürü Erkan Can, “Dört yıllık bir çalışmanın sonucunda, okulumuzda hakim kıldığımız ekip ruhuyla böyle bir takdire mazhar olduk. Takdirlerinden ötürü Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım’a tensiplerinden dolayı Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan Ulusan’ takdimleri için de Ergene Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Özgür Parıltı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Ergene ilçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı daha sonra okulda bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Taşçı ve Müdür Parıltı okul binasının fiziki kapasitesinin arttırılması konusunda istişarelerde bulunduktan sonra okul öğretmenleri ile günün anısına fotoğraf çektirerek okuldan ayrıldılar.