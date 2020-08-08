Karakol inşaatı yükseliyor

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, hukuk devleti olmanın bir gereği olarak sosyal hakların korunması, emniyet ve asayişin sağlanması, vatandaşların kendisini güvende hissedebilmesi gibi hususlar çerçevesinde kamu düzeninin sağlanması maksadıyla Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesinde yapımı devam eden Jandarma Karakolu Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Karakol hizmet binasıyla ilgili açıklama yapan Vali Yıldırım, “İnşaatına başlanan karakol ile beraber Kızılpınar Mahallesi daha da güvenli bir yer olacaktır. Mahallemizin nüfusu her geçen yıl daha da artmaktadır. Buraya da bir karakol merkezinin kurulması gerekiyordu. Buranın yapılması konusunda emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İncelemeleri sırasında Vali Aziz Yıldırım’a Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ve ilçe protokolü eşlik etti.