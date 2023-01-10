Kapalı kalan köy okulları, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulacak

Tekirdağ’da kapalı olan köy okulu binaları; Milli Eğitim Bakanlığının "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi kurs merkezi gibi farklı alanlarda hizmet veren eğitsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarının açılabilmesi için yaptığı yönetmelik değişikliği ile açılan Tekirdağ il genelinde Muratlı ilçesinde Kırkkepenekli Mahallesi ve Ballı Hoca Mahallesi köy yaşam merkezleri; Malkara ilçesinde Sağlamtaş Mahallesi, Müstecep Mahallesi ve Yörük Mahallesi köy yaşam merkezleri; Süleymanpaşa ilçesinde Kaşıkçı Mahallesi Köy Yaşam Merkezi, Şarköy ilçesinde Çınarlı Mahallesi ve Gölcük Mahallesi köy yaşam merkezlerinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla köylerde bulunan okullar açılarak, hem okul öncesi sınıflarında öğrencilere hem de giyim teknolojileri, seracılık, okuma-yazma, ilk yardım eğitimi, bağ budama, ev tekstil ürünleri hazırlama gibi alanlarda kurslar açıldı. Köy yaşam merkezlerinde, köy halkının talepleri doğrultusunda halk eğitim merkezlerince farklı kurslar yıl boyu açılmaya devam edecek.

Ayrıca, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayrabolu ilçesinde Çıkrıkçı Mahallesi, Büyükkarakarlı Mahallesi, Kabahöyük Mahallesi, Muzruplu Mahallesi ve Lahana Mahallesi’nde, Malkara ilçesinde Izgar Mahallesi’nde; Saray ilçesinde Göçerler Mahallesi’nde ve Süleymanpaşa ilçesinde İnecik ve Yağcı mahallelerinde kapalı olan köy okullarının köy yaşam merkezi olarak hizmet vermek üzere planlama ve hazırlık çalışmaları devam ediyor.