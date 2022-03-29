Kalkınma Ajansı’ndan Çorlu BİLSEM’e ziyaret

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) ziyarette bulundu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Tekirdağ Geleceğini Tasarlıyor’ SOGEP Projesi için Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi’nde oluşturulan tasarım ve beceri atölyelerini ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

İncelemeler sonrasında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çorlu BİLSEM atölyeleri ile okulların atölyelerinde yürütülen ‘İcat Çıkarıyorum’ projemiz hakkında bilgilendirme sunumu Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi Proje Koordinatör Öğretmeni Hediye Sarılı tarafından gerçekleştirildi.

Ziyaretlerinde Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da eşlik etti.