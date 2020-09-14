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Kahvehanede temizlik kavgası

BAŞINA FIRÇA SAPIYLA VURULAN KAHVEHANECİ YARALANDI

TEKİRDAĞ 14.09.2020, 09:50
Kahvehanede temizlik kavgası

Tekirdağ’da müşterisiyle girdiği tartışma sonucu kahvehaneyi temiz tutmadığı iddiasıyla başına fırça sapıyla vurulan kahvehaneci yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Araphacı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle kahvehanesine çay içmeye giden bir müşteri, kahvehanenin temiz olmadığı gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.A. (51) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneci E.A. başına aldığı fırça sapı darbesiyle yaralandı.

Çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı E.A. tedavi altına alındı.

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