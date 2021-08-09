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KADES ile güvendesiniz

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Çerkezköy Belediye meydanında kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

TEKİRDAĞ 09.08.2021, 16:55
KADES ile güvendesiniz

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Çerkezköy Belediye meydanında kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Kadına şiddetle mücadele kapsamında uygulamaya konulan Kadın Destek (KADES) uygulaması Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından tanıtıldı. KADES uygulaması ile ilgili broşür de dağıtan ekipler, cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

Emniyet ekiplerince kurulan stantta, kadınlara broşür dağıtıldı. Dağıtılan broşürde uygulamanın genel tanıtımının yanı sıra telefonlara nasıl yükleneceği de vatandaşlara aktarıldı.
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