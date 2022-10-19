Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtdere Mahallesi’nde F.S. isimli şüphelinin evine baskın yaptı. Operasyonda 2 kök skunk bitkisi, 440 gram kurutulmaya bırakılmış skunk, şeffaf kilitli poşet içerisinde 5 gram skunk tohumu ele geçirildi. F.S. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.