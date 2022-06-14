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Jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde görev yapan jandarma personeli jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’yı ziyaret etti.

TEKİRDAĞ 14.06.2022, 15:08
Jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde görev yapan jandarma personeli jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’yı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Baturay Özgür Dehri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mevlüt Alan, Jandarma Astsubay Çavuş Bilgen Gizem Canayaz ve Jandarma Uzman Çavuş Osman Özcan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’yı makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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