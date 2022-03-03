İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışması Ergene birincileri belli oldu

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması’nın Ergene birincileri belli oldu.

Ergene’de eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Marmaracık İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmada, Ergene’yi Tekirdağ genelinde temsil edecek öğrenciler belli oldu. Buna göre ilkokullar ilçe birincisi Misinli İlkokulu’ndan Gülce Koç, ortaokullar ilçe birincisi Ergene İmam Hatip Ortaokulu’ndan Büşra Yeniçerioğlu, liseler arası İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması birincisi Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ali Osman Şahinoğlu Ergene ilçe birincisi oldular.

Ergene birinciliğini elde eden öğrenciler Tekirdağ il genelinde yapılacak yarışmada da birinci olmak için boy gösterecek.