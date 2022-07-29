İmza atan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, plastik tüketimini azaltmayı amaçlayan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imza atan Türkiye’deki ilk elektrik dağıtım şirketi oldu.

Trakya Bölgesi’nde üç ilde hizmet veren TREDAŞ, 20 bin kilometrekare alanda, 2 milyonu aşkın kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen TREDAŞ, plastik kullanımını azaltma konusunda imza atan ilk elektrik dağıtım şirketi olarak İPG’de yerini aldı.

Plastik ambalajların çeşitli sebeplerle deniz ekosistemlerine karıştığını, yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atığın denizlere ve okyanuslara ulaştığını gösteren rapor ve araştırmalar olduğunu belirten TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak İş Dünyası Plastik Girişimi’nin çağrısına cevap verdik. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak ve daha yaşanabilir bir dünya için çözümün bir parçası olmak istedik. Şirketimiz faaliyet alanında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yürüttüğümüz çalışmaları destekleyen bu girişimin bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Kurum, İş Dünyası Plastik Girişimi’nin imzacılarından biri olarak, plastik kullanımını azaltma, önleme ve geri dönüşümünü sağlama noktasında düzenli raporlamalarını İPG’ye sunacağını taahhüt etti.

TREDAŞ, dünyadaki yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve bu konuyla ilgili farkındalık oluşturacak tüm çabaları, sürdürülebilirlik misyonu çerçevesinde desteklemenin yanı sıra, şirket işleyişinin de merkezine koyuyor. “Plastiği azalt, yaşamı çoğalt” mottosuyla gereksiz plastik ve tek kullanımlık plastik ürünlerinin kullanımını azaltmayı amaçlayan kurum, hizmet verdiği 24 lokasyonda plastikte döngüsel ekonomiye geçişe katkı sağlamayı hedefliyor.