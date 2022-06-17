İlkokul öğrencileri karnelerini Vali Yıldırım’dan aldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesi Mehmet İhsan Keskin İlkokulu’nda düzenlenen programda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı karnelerini ilkokul öğrencilerine verdi.

Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Yıldırım, “Sizin de içinizden avukatlar, doktorlar, öğretmenler, sanayiciler, askerler, polisler pek çok meslek sahibi çıkacak. Bu sınıftan çıkacak, diğer sınıflardan, diğer okullardan, diğer illerden, memleketimizin dört bir köşesinden çıkacak. Yarına dair ümitlerimiz sizlerle beraber büyüyecek. Sizlerin de bu ümidi boşa çıkarmamak için derslerinize iyi çalışmanız gerekiyor. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi sevmeniz gerekiyor. Dünyada bilimsel anlamda herkes koşarken bizim geri kalmamamız gerekiyor” dedi.

Vali Yıldırım’a karne dağıtım töreninde Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçe protokolü ve veliler eşlik etti.