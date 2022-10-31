“İlk evim, ilk işyerim ve ilk evim arsa” karavanı Tekirdağ’da

“İlk evim, ilk işyerim ve ilk evim arsa” projesi tanıtım karavanı Tekirdağ’da vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara duyurulan aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Projesi" hakkında projenin tanıtımı ve vatandaşları doğrudan bilgilendirme yapılabilmesi için TOKİ tarafından tanıtım karavanları görevlendirildi.

Görevlendirilen tanıtım karavanı önce Süleymanpaşa İlçesi Sahil Dolgu alanında, sonrasında ise Çorlu İlçesi Heykel Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar proje hakkında bilgilendirildi.