İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, yaşanan pandemi dönemi sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanan okullarda incelemelerde bulundu ve okul yöneticilerinden çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve yüz yüze eğitime başlanan okullardan Aziz Günden İlkokulu, Şehit Akın Acar İlkokulu ve Nilüfer Hatun Anaokulu’nu ziyaret eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Erdoğan, yüz yüze eğitimde aksama yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek hijyen kurallarına uygun hareket edildiğini de sözlerine ekledi.