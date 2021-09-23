banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

İki otomobil çarpıştı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

TEKİRDAĞ 23.09.2021, 15:40
İki otomobil çarpıştı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Saim G. idaresindeki 59 T 3520 plakalı ticari taksi ile 59 LN 546 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çift taraflı trafik kazasında kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Muratlı-Büyükkarıştıran karayolunda iki şerit araç trafiğine kapandı. Olay yerine giden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, karayolunda güvenliği sağlayarak yolu yeniden araç trafiğine açtı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0