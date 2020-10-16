Hobi bahçelerine başvurular sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatandaşların şehir hayatı içerisinde doğal yaşama yakınlaşmaları, üretim yapabilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurulması planlanan hobi bahçeleri için ön talep başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı.

Çorlu halkının doğa ile iç içe olmasını amaçlayan hobi bahçelerinin Zafer Mahallesi Ekin Caddesi 159 ada 1 parsel üzerinde kurulması planlanıyor. 180 adet hobi bahçesinin 18 adedi şehit yakını, gazi ve gazi yakını (1. derece) ile engelli (en az yüzde 40) vatandaşlara ücretsiz olarak ayrılacak.

Çorlulu vatandaşların yararlanabileceği hobi bahçeleri için bugüne kadar 34 engelli kontenjanı olmak üzere toplamda 114 başvuru yapıldı. Her biri 42 metrekare olan bahçelerin toplam sayısı ise 180 olacak. Başvuru tarihinin sona ermesinin ve tüm taleplerin toplanmasının ardından hobi bahçeleri için Encümen huzurunda asil ve yedek listenin belirleneceği kura çekimi gerçekleştirilecek. Kuranın ardından bahçe tahsisleri yapılacak ve vatandaşlar 1 Mart-15 Aralık 2021 tarihleri arasında bahçede üretim yapabilecek. Hobi bahçesi tahsis ücreti, Çorlu Belediye Meclisi’nin belirleyeceği 2021 yılı ücret tarifesine göre belirlenecek ve ücretler tek taksitte ödenecek.

Üretime açılacak hobi bahçeleri için 31 Ekim tarihine kadar Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edilmesi gerekiyor.